Bournemouth-Southampton 0-2

Quando una gara resta in una situazione di punteggio che potrebbe radicalmente cambiare con una rete dell'avversario, si prospetta sempre un finale di partita da brividi. In questo caso però parliamo di un successo piuttosto 'tranquillo' e di tre punti importanti incamerati da chi ha unito un attacco efficace ad una difesa attenta. Il Southampton ha risolto la sfida contro il Bournemouth con un 2-0 che ha visto la squadra di Hasenhüttl andare in vantaggio al41' con il gol di Ings. Forte dell'1-0 acquisito, il Southampton non ha modificato il proprio atteggiamento ma ha cercato di trovare il gol della sicurezza. Dall'altra parte però lo svantaggio voleva subito essere annullato e non si può dire che il Bournemouth non ci abbia un minimo provato. Nessuna azione degna di rilievo è però stata capitalizzata. La rete di Adams al 98' ha chiuso ogni discorso. Southampton che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Ings al 58°.Da segnalare per il Southampton l'errore dal discetto di Ings al 58°.

Nel corso del match il Bournemouth non ha creato grandi pericoli alla porta di Alex McCarthy poco impegnato, autore di solo 3 parate. In questa sconfitta per il Bournemouth il portiere Aaron Ramsdale ha effettuato 6 parate.



A conferma del risultato finale, il Southampton ha avuto un maggior possesso palla (57%), e ha effettuato più tiri (16-11). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (6-12).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (275-165): si sono distinti James Ward-Prowse (38), Ryan Bertrand (34) e Jack Stephens (30). Per i padroni di casa, Diego Rico è stato il giocatore più preciso con 26 passaggi riusciti.



Danny Ings è stato il giocatore che ha tirato di più per il Southampton: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Bournemouth è stato Harry Wilson a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Southampton, il difensore Jannik Vestergaard è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (16 sui 23 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (57%). L'attaccante Callum Wilson è stato invece il più efficace nelle fila del Bournemouth con 10 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (14).





Bournemouth (4-4-2): A.Ramsdale, L.Kelly, D.Rico, Steve Cook (Cap.), J.Stacey, J.Lerma, D.Brooks, P.Billing, J.Stanislas, J.King, Callum Wilson. All: Eddie Howe

A disposizione: Lewis Cook, D.Gosling, J.Simpson, A.Danjuma Groeneveld, S.Surridge, A.Boruc, D.Solanke, Harry Wilson, A.Surman.

Cambi: H.Wilson <-> D.Brooks (45'), L.Cook <-> J.King (69'), D.Solanke <-> J.Stanislas (70'), S.Surridge <-> J.Lerma (82')



Southampton (4-4-2): A.McCarthy, R.Bertrand, J.Stephens, J.Vestergaard, K.Walker-Peters, O.Romeu, N.Redmond, S.Armstrong, J.Ward-Prowse (Cap.), S.Long, D.Ings. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: A.Gunn , P.Højbjerg, K.Danso, C.Adams, Y.Valery, W.Smallbone, J.Vokins, M.Obafemi, W.Ferry.

Cambi: C.Adams <-> S.Long (66'), P.Højbjerg <-> O.Romeu (77'), M.Obafemi <-> D.Ings (94')



Reti: 41' Ings, 98' Adams.

Ammonizioni: J.Vestergaard, J.Ward-Prowse, P.Billing, L.Cook



Stadio: Vitality Stadium

Arbitro: Craig Pawson