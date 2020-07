Tottenham-Leicester 3-0

Vittoria senza patemi per il Tottenham che ha lasciato solo le briciole al Leicester incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di José Mourinho hanno controllato per quasi tutti i 90 minuti. A sbloccare l'equilibrio ci ha pensato uno sfortunato autogol di James Justin al 6'. Da quel momento il Leicester non è più riuscito a rientrare in partita con il Tottenham che scappa via nel punteggio trovando altri due gol che non hanno lasciato spazio al recupero avversario. La doppietta di Kane (37' e 40') ha chiuso i giochi. Grazie a questo successo la squadra capitanata da Lloris fa un bel balzo in avanti in classifica



Nonostante non sia riuscito a segnare il Leicester ha creato pericoli alla porta di Hugo Lloris molto impegnato, autore di 6 parate.



Nonostante la netta sconfitta, il Leicester ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (70%), ha effettuato più tiri (24-7), e ha battuto più calci d'angolo (13-4).



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (609-208): si sono distinti Evans (107), Wes Morgan (75) e James Justin (68). Per i padroni di casa, Serge Aurier è stato il giocatore più preciso con 28 passaggi riusciti.



Harry Kane è stato il giocatore che ha tirato di più per il Tottenham: 4 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Leicester è stato Jamie Vardy a provarci con maggiore insistenza concludendo 6 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Tottenham, l'attaccante Lucas Moura è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 16 totali). Il difensore Jonny Evans è stato invece il più efficace nelle fila del Leicester con 8 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Tottenham (4-3-3 ): H.Lloris (Cap.), T.Alderweireld, D.Sánchez, B.Davies, S.Aurier, M.Sissoko, H.Winks, G.Lo Celso, Son Heung-Min, Lucas Moura, H.Kane. All: José Mourinho

A disposizione: E.Lamela, J.Vertonghen, Ryan Sessegnon, O.Skipp, S.Bergwijn, Gedson Fernandes, P.Gazzaniga, J.Foyth, J.Tanganga.

Cambi: E.Lamela <-> G.Lo Celso (77'), S.Bergwijn <-> L.Rodrigues Moura da Silva (77'), G.Carvalho Fernandes <-> H.Son (89'), O.Skipp <-> H.Winks (92')



Leicester (3-4-3 ): K.Schmeichel, W.Morgan (Cap.), J.Evans, R.Bennett, Wilfred Ndidi, L.Thomas, J.Justin, Y.Tielemans, A.Pérez, H.Barnes, J.Vardy. All: Brendan Rodgers

A disposizione: D.Gray, G.Hirst, D.Ward, K.Iheanacho, D.Praet, H.Choudhury, D.Johnson, N.Mendy, M.James.

Cambi: D.Gray <-> R.Bennett (45'), K.Iheanacho <-> A.Pérez (59'), N.Mendy <-> O.Ndidi (70'), D.Praet <-> Y.Tielemans (70')



Reti: 6' Aut. Justin, 37' Kane, 40' Kane.

Ammonizioni: L.Rodrigues Moura da Silva, D.Sánchez, J.Evans



Stadio: Tottenham Hotspur Stadium

Arbitro: Anthony Taylor