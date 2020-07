I Wolves vincono e tornano sesti, ok Everton

Successo importante in chiave europea per il Wolverhampton che grazie al 2-0 sul Crystal Palace supera il Tottenham e sale al sesto posto (ultimo disponibile per l'Europa League). L'Everton di Ancelotti ritorna a vincere, 0-1 sul campo dello Sheffield. Pareggio per 0-0 tra Brighton e Newcastle

Tre le partite in programma in Premier League nella giornata del 20 luglio, gare valide per il penultimo turno del campionato. Pareggio senza reti tra Brighton e Newcastle: i padroni di casa sono aritmeticamente salvi, mentre i bianconeri lo erano già da tempo e navigano tranquillamente al tredicesimo posto. L'Everton di Carlo Ancelotti ritrova la vittoria, mettendo fine ai sogni europei dello Sheffield. A decidere la partita un gol di Richarlison a inizio ripresa. L'Everton aggancia il Southampton all'undicesimo posto, mentre lo Sheffield scivola a -4 dal settimo posto e a -5 dal sesto. Il Wolverhampton, invece, risponde al Tottenham battendo per 2-0 il Crystal Palace con un gol per tempo: in rete Podence e Jonny. La squadra di Espirito Santo è sempre sesta, con una lunghezza di vantaggio sugli Spurs e a -3 dalla coppia Manchester United-Leicester con i Red Devils che però hanno una gara in meno.