Wolves-Crystal Palace 2-0

Quando una gara resta in una situazione di punteggio che potrebbe radicalmente cambiare con una rete dell'avversario, si prospetta sempre un finale di partita da brividi. In questo caso però parliamo di un successo piuttosto 'tranquillo' e di tre punti importanti incamerati da chi ha unito un attacco efficace ad una difesa attenta. Il Wolverhampton ha risolto la gara contro il Crystal Palace con un 2-0 che ha visto la squadra di Espírito Santo andare in vantaggio al41' con il gol di Daniel Podence. Forte della situazione di punteggio favorevole, il Wolverhampton ha fatto quello che ogni alleantore chiede. Non strenua difesa ma ricerca contrinua del doppio vantaggio. Dall'altra parte però lo svantaggio voleva subito essere annullato e non si può dire che il Crystal Palace non ci abbia un minimo provato. Nessuna azione degna di rilievo è però stata capitalizzata. La rete di Jonny al 68' ha messo in cassaforte il risultato.

Nel corso del match il Crystal Palace non ha creato grandi pericoli alla porta di Rui Patrício poco impegnato, autore di solo 3 parate.



A conferma della vittoria finale, il Wolverhampton ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (53%), ha effettuato più tiri (11-7), e ha battuto più calci d'angolo (5-2).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (375-302): si sono distinti Rúben Neves (57), João Moutinho (55) e Doherty (49). Per gli ospiti, Scott Dann è stato il giocatore più preciso con 46 passaggi riusciti.



Daniel Podence è stato il giocatore che ha tirato di più per il Wolverhampton: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Crystal Palace è stato Wilfried Zaha a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Wolverhampton, l'attaccante Adama Traoré è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 16 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (56%). Il difensore Joel Ward è stato invece il più efficace nelle fila del Crystal Palace con 9 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Wolverhampton (3-4-3 ): Rui Patrício, W.Boly, C.Coady (Cap.), L.Dendoncker, Rúben Neves, Jonny, M.Doherty, João Moutinho, A.Traoré, Daniel Podence, R.Jiménez. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: Pedro Neto, Bruno Jordão, O.Buur, J.Ruddy, R.Saïss, M.Gibbs-White, M.Kilman, Diogo Jota, Rúben Vinagre.

Cambi: D.Teixeira da Silva <-> D.Castelo Podence (72'), P.Lomba Neto <-> A.Traoré (81')



Crystal Palace (4-4-2 ): V.Guaita, J.Ward, M.Sakho, S.Dann (Cap.), T.Mitchell, J.McArthur, J.McCarthy, J.Schlupp, A.Townsend, J.Ayew, W.Zaha. All: Roy Hodgson

A disposizione: N.Kirby, M.Kelly, S.Woods, J.Gordon, B.Pierrick, S.Henderson, M.Meyer, C.Kouyaté, J.Riedewald.

Cambi: C.Kouyaté <-> M.Sakho (23'), J.Riedewald <-> J.Schlupp (73')



Reti: 41' Daniel Podence, 68' Jonny.

Ammonizioni: C.Coady, A.Traoré, J.McCarthy



Stadio: Molineux Stadium

Arbitro: Peter Bankes