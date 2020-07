Chelsea-Wolves 2-0

Il Wolverhampton esce dal campo con una sconfitta. La squadra di Espírito Santo, dopo essere andata sotto nel punteggio, non ha avuto la giusta reazione per riequilibrare le cose e così il Chelsea ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che consentono agli uomini di Lampard di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. Lo 0-0 resiste fino al 46' quando arriva la rete di Mount. Chelsea che può così iniziare a gestire la partita facendo attenzione a non concedere troppo all'avversario senza però rinunciare a cercare il punto del doppio vantaggio che lascerebbe poche chance di recupero al Wolverhampton. Puntuale arriva al 49' il gol di Giroud che chiude ogni discorso

Nel corso del match il Wolverhampton non ha creato grandi pericoli alla porta di Willy Caballero poco impegnato: ha effettuato una sola parata.



A conferma della vittoria finale, il Chelsea ha dominato il possesso palla (62%), e ha effettuato più tiri (11-5).



I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (519-256): si sono distinti Jorginho (76), Kurt Zouma (64) e Antonio Rüdiger (64). Per gli ospiti, Rúben Neves è stato il giocatore più preciso con 30 passaggi riusciti.



Marcos Alonso nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Chelsea con 2 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Wolverhampton è stato Rúben Neves a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Chelsea, il centrocampista Marcos Alonso è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 22 totali). Il difensore Willy Boly è stato invece il più efficace nelle fila del Wolverhampton con 10 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





Chelsea (3-4-3 ): W.Caballero, C.Azpilicueta (Cap.), K.Zouma, A.Rüdiger, R.James, Jorginho, M.Kovacic, M.Alonso, M.Mount, C.Pulisic, O.Giroud. All: Frank Lampard

A disposizione: R.Loftus-Cheek, R.Barkley, Pedro, T.Abraham, A.Christensen, Emerson, K.Arrizabalaga, C.Hudson-Odoi, F.Tomori.

Cambi: T.Abraham <-> O.Giroud (78'), C.Hudson-Odoi <-> C.Pulisic (78'), P.Rodríguez Ledesma <-> M.Mount (85'), R.Loftus-Cheek <-> M.Kovacic (85')



Wolverhampton (3-4-3 ): Rui Patrício, W.Boly, C.Coady (Cap.), R.Saïss, Jonny, L.Dendoncker, M.Doherty, Rúben Neves, R.Jiménez, Diogo Jota, Pedro Neto. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: O.Buur, João Moutinho, J.Ruddy, M.Gibbs-White, Rúben Vinagre, Daniel Podence, A.Traoré, Bruno Jordão, M.Kilman.

Cambi: A.Traoré <-> P.Lomba Neto (45'), R.Silva Nascimento Vinagre <-> J.Castro Otto (58'), D.Castelo Podence <-> M.Doherty (59'), J.Santos Moutinho <-> R.da Silva Neves (59')



Reti: 46' Mount, 49' Giroud.

Ammonizioni: O.Giroud, C.Azpilicueta, D.Teixeira da Silva, P.Lomba Neto, L.Dendoncker



Stadio: Stamford Bridge

Arbitro: Stuart Attwell