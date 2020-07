Crystal Palace-Tottenham 1-1

Alla fine è pari e patta tra il Crystal Palace e il Tottenham con entrambe le squadre che portano a casa un punto. Il gol di Jeffrey Schlupp al 53° minuto ha permesso al Crystal Palace di ribattere alla rete realizzata da Kane che aveva aveva portato in vantaggio i suoi. Gara che si è chiusa con il risultato di 1-1



Il Tottenham è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Harry Kane segnato al 13° minuto, la rete del pareggio è arrivata nel secondo tempo con Schlupp.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: sia Vicente Guaita (Crystal Palace) che Hugo Lloris (Tottenham) hanno effettuato un intervento ciascuno.



Per il Tottenham l'assist è stato effettuato da Giovani Lo Celso, mentre nel Crystal Palace il passaggio decisivo per il gol è di Jordan Ayew. Molto agonismo in campo con 5 cartellini gialli in totale: di cui 3 per il Crystal Palace e 2 per il Tottenham.



Nonostante il risultato finale di parità, il Crystal Palace ha avuto il controllo del match: ha prevalso per numero di tiri (13-7) e ha battuto più calci d'angolo (7-2). Il Tottenham, invece, ha avuto un maggior possesso palla (52%).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (400-335): si sono distinti Eric Dier (62) e Harry Winks (59). Per i padroni di casa, James McArthur è stato il giocatore più preciso con 46 passaggi completati.



Scott Dann nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Crystal Palacecon 3 conclusioni verso lo specchio della porta.

Nel Crystal Palace, il centrocampista James McCarthy è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 13 totali). Il centrocampista Lucas Moura è stato invece il più efficace nelle fila del Tottenham con 16 contrasti vinti (25 effettuati in totale).





Crystal Palace (4-4-2 ): V.Guaita, S.Dann (Cap.), C.Kouyaté, J.Ward, T.Mitchell, J.McArthur, A.Townsend, J.McCarthy, J.Schlupp, J.Ayew, W.Zaha. All: Roy Hodgson

A disposizione: J.Riedewald, L.Milivojevic, J.Gordon, B.Pierrick, M.Meyer, W.Hennessey, M.Kelly, S.Woods, N.Kirby.

Cambi: J.Riedewald <-> J.McArthur (70'), L.Milivojevic <-> J.Schlupp (85')



Tottenham (4-2-3-1 ): H.Lloris (Cap.), T.Alderweireld, B.Davies, S.Aurier, E.Dier, M.Sissoko, G.Lo Celso, Son Heung-Min, Lucas Moura, H.Winks, H.Kane. All: José Mourinho

A disposizione: Dele Alli, J.Tanganga, D.Sánchez, O.Skipp, Ryan Sessegnon, S.Bergwijn, P.Gazzaniga, J.Vertonghen, E.Lamela.

Cambi: S.Bergwijn <-> G.Lo Celso (60'), B.Alli <-> H.Son (80'), O.Skipp <-> M.Sissoko (80'), D.Sánchez <-> L.Rodrigues Moura da Silva (93')



Reti: 13' Kane (Tottenham), 53' Schlupp (Crystal Palace).

Ammonizioni: J.McCarthy, T.Mitchell, C.Kouyaté, T.Alderweireld, E.Dier



Stadio: Selhurst Park

Arbitro: Andre Marriner