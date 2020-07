Everton-Bournemouth 1-3

Per il Bournemouth di Eddie Howe non è certo arrivata una vittoria comoda ma l'importante, in questi casi, è prendersi i tre punti e poco importa che la partita non si sia risolta prima dell'ultimo spezzone di gara. L'Everton ha fatto quel che ha potuto, ricucendo il primo strappo ma non riuscendo a fare altrettanto dopo il nuovo allungo del Bournemouth. Gli spettatori presenti allo stadio avranno sicuramente apprezzato agonismo e ricerca del duello fisico. Sotto quest'ultimo aspetto è stata una sfida intensa che non ha tradito le attese. Il match vive il suo primo punto di svolta al 13° minuto con la rete che porta avanti la squadra di Eddie Howe. La reazione dall'Everton si materializza grazie alla conclusione di Kean che batte imparabilmente Aaron Ramsdale. Le due squadre non sembrano intenzionate ad accontentarsi del pareggio e alla fine risolve tutto il gol di Junior Stanislas .



Dopo l'iniziale vantaggio del Bournemouth con Joshua King al 13°, l'Everton è riuscita a pareggiare con Moise Kean al 41°. Il gol di Dominic Solanke al 46° per il Bournemouth ha chiuso il primo tempo sul risultato di 2-1. Il Bournemouth ha chiuso la partita nel secondo tempo con il gol di Junior Stanislas al 80° minuto.







E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Bournemouth ha battuto più calci d'angolo (5-2). L'Everton, invece, ha avuto un maggior possesso palla (69%). In parità il numero dei tiri totali (13) e di quelli nello specchio della porta (7).



I padroni di casa hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (584-191): si sono distinti André Gomes (92), Michael Keane (91) e Jarrad Branthwaite (85). Per gli ospiti, Dan Gosling è stato il giocatore più preciso con 28 passaggi riusciti.



Callum Wilson nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Bournemouth: 3 volte, tutte nello specchio della porta. Per l'Everton è stato Richarlison a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte.

Nel Bournemouth, il difensore Rico è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 14 totali). Il centrocampista Tom Davies è stato invece il più efficace nelle fila dell'Everton con 11 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Everton (4-2-3-1 ): J.Pickford, M.Keane, J.Branthwaite, L.Digne, S.Coleman (Cap.), Richarlison, G.Sigurdsson, T.Walcott, T.Davies, André Gomes, M.Kean. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: L.Baines, M.Stekelenburg, Bernard, D.Sidibé, B.Baningime, E.Simms, A.Gordon, D.Calvert-Lewin, João Virgínia.

Cambi: A.Gordon <-> T.Walcott (58'), D.Sidibé <-> S.Coleman (58'), B.Anício Caldeira Duarte <-> T.Davies (70'), D.Calvert-Lewin <-> M.Kean (70')



Bournemouth (4-4-2 ): A.Ramsdale, D.Rico, L.Kelly, Steve Cook (Cap.), Adam Smith, D.Gosling, J.Lerma, D.Brooks, J.King, Callum Wilson, D.Solanke. All: Eddie Howe

A disposizione: Lewis Cook , P.Billing, S.Surridge, Harry Wilson, J.Stanislas, A.Danjuma Groeneveld, J.Stacey, N.Aké, A.Boruc.

Cambi: P.Billing <-> D.Solanke (64'), J.Stanislas <-> D.Brooks (64'), H.Wilson <-> J.King (88')



Reti: 13' (R) King (Bournemouth), 41' Kean (Everton), 46' Solanke (Bournemouth), 80' Stanislas (Bournemouth).

Ammonizioni: M.Keane



Stadio: Goodison Park

Arbitro: Chris Kavanagh