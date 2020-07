Newcastle-Liverpool 1-3

Sull'1-0 il Newcastle United sperava di aver girato il match a proprio favore. Forse non in maniera definitiva ma c'era chi contava di uscire dal campo con qualche punto in tasca. Invece la squadra di Bruce ha dovuto subire il perentorio ritorno del Liverpool che alla fine ha anche evitato di restare in una situazione nella quale un gol avrebbe potuto cambiare tutto e chiudendo sul 3-1 senza grossi problemi nella seconda parte del match. Lo 0-0 di inizio partita dura fino al 1° quando Dwight Gayle batte per la prima e unica volta Alisson. Da quel momento la gara cambia ma la sveglia arriva per chi deve rincorrere. Il Liverpool si fa sempre più pericolosa, rovesciandosi nella metà campo avversaria. Il cambio di atteggiamento fa incassare ricchi dividendi. Al 38° la situazione torna in parità. La spallata decisiva la dà il gol Origi che completa la rimonta della squadra di Jürgen Klopp che poco dopo riuscirà a trovare la rete del doppio vantaggio che di fatto getta il Newcastle United al tappeto in maniera definitiva.



Il Newcastle United è riuscito a passare in vantaggio con Dwight Gayle al 1°, il Liverpool ha pareggiato prima della fine del primo tempo con la rete di Virgil van Dijk al 38°. Il Liverpool ha preso il predominio nel secondo tempo, segnando con Divock Origi al 59° e Sadio Mané al 89°.



Nel Liverpool risolutivi gli assist forniti da Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain e Roberto Firmino in occasione delle reti. Il passaggio decisivo per la rete del Newcastle United è stato di Jonjo Shelvey.



A conferma del risultato finale, il Liverpool ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (74%), ha effettuato più tiri (14-3), e ha battuto più calci d'angolo (4-2).



Gli ospiti hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (683-168): si sono distinti van Dijk (100), James Milner (97) e Joseph Gomez (94). Per i padroni di casa, Shelvey è stato il giocatore più preciso con 26 passaggi riusciti.



Mohamed Salah nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Liverpoolcon 3 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Newcastle United invece l'unica conclusione degna di nota è stata di Federico Fernández.

Nel Liverpool, il centrocampista Naby Keita è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (7 sui 12 totali). Il centrocampista Matt Ritchie è stato invece il più efficace nelle fila del Newcastle United con 6 contrasti vinti a dispetto dei 12 effettuati in totale.





Newcastle United (3-5-2 ): M.Dubravka, J.Manquillo, F.Fernández, D.Rose, M.Ritchie, M.Almirón, J.Shelvey (Cap.), N.Bentaleb, V.Lazaro, A.Saint-Maximin, D.Gayle. All: Steve Bruce

A disposizione: I.Hayden, Y.Muto, Joelinton, Sean Longstaff, K.Darlow, K.Watts, D.Yedlin, J.Young, A.Carroll.

Cambi: J.Apolinário de Lira <-> A.Saint-Maximin (45'), S.Longstaff <-> N.Bentaleb (49'), A.Carroll <-> D.Gayle (70'), I.Hayden <-> M.Almirón (70')



Liverpool (4-3-3 ): Alisson, N.Williams, J.Gomez, V.van Dijk, A.Robertson, N.Keita, G.Wijnaldum, J.Milner (Cap.), D.Origi, T.Minamino, A.Oxlade-Chamberlain. All: Jürgen Klopp

A disposizione: S.Mané , Fabinho, C.Jones, X.Shaqiri, T.Alexander-Arnold, H.Elliott, Roberto Firmino, Adrián, Mohamed Salah.

Cambi: M.Salah Ghaly <-> D.Origi (64'), R.Barbosa de Oliveira <-> A.Oxlade-Chamberlain (64'), S.Mané <-> T.Minamino (64'), T.Alexander-Arnold <-> N.Williams (85')



Reti: 1' Gayle (Newcastle United), 38' van Dijk (Liverpool), 59' Origi (Liverpool), 89' Mané (Liverpool).

Ammonizioni: F.Fernández



Stadio: St. James' Park

Arbitro: Anthony Taylor