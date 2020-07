United e Chelsea in Champions, Aston Villa salvo

Nell'ultima giornata di Premier League Manchester United e Chelsea conquistano la qualificazione alla prossima Champions. Leicester in Europa League, come il Tottenham di Mourinho che nei 90 minuti finali ha superato il Wolverhampton. Retrocedono in Championship Bournemouth e Watford, si salva invece l'Aston Villa

Manchester United e Chelsea si qualificano per la prossima edizione di Champions League. La squadra di Lampard ha sconfitto nell'ultima giornata 2-0 il Wolverhampton, mentre quella di Solskjaer ha vinto 2-0 lo scontro diretto con il Leicester, che quindi giocherà l'Europa League. Chiudono il campionato con un successo il Liverpool (campione d'Inghliterra dopo 30 anni) e Manchester City. Mourinho conquista un posto in Europa League con il suo Tottenham, superando grazie alla migliore differenza reti il Wolves (che dovrà tifare per il Chelsea nella finale di Fa Cup contro l'Arsenal per ottenere un posto in Europa). In coda si salva l'Aston Villa, mentre Bournemouth e Watford scendono in Championship insieme al Norwich già retrocesso da tempo. Jamie Vardy del Leicester è il capocannoniere con 23 reti, davanti a Ings del Southampton a quota 22.