Southampton-Sheffield United 3-1

L'idea era quella di non andare subito sotto nel punteggio ma così è stato per il Southampton di Ralph Hasenhüttl che nella sfida contro il Sheffield United contava di partire meglio. L'inseguimento però non è durato a lungo e una volta trovato il gol del pareggio, l'inerzia del match è passata tutta dalla parte di Ward-Prowse e compagni che hanno ribaltato il punteggio, trovando anche il gol dell'allungo che non ha lasciato più speranze al Sheffield United. Lo 0-0 di inizio partita dura fino al 26° quando John Lundstram batte per la prima e unica volta Alex McCarthy. Da quel momento la gara cambia ma la sveglia suona per chi deve rincorrere. Il Southampton si fa sempre più pericolosa, rovesciandosi nella metà campo avversaria. Il cambio di atteggiamento fa incassare ricchi dividendi. Al 50° la situazione torna in parità. La spallata decisiva la dà il gol Adams che completa la rimonta della squadra di Ralph Hasenhüttl che poco dopo riuscirà a trovare la rete del doppio vantaggio che di fatto getta il Sheffield United al tappeto in maniera definitiva.



Il Sheffield United ha concluso il primo tempo sul risultato di 1-0 grazie a John Lundstram al 26°. Il Southampton, invece, ha dominato il secondo tempo. Adams ha prima pareggiato il risultato grazie alla sua rete al 50°, per poi portare il Southampton in vantaggio al 71°. Danny Ings infine ha realizzato il gol della sicurezza al 84° minuto.







Assieme al risultato finale, il Southampton ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (72%), ha effettuato più tiri (13-5), e ha battuto più calci d'angolo (9-1).



I padroni di casa hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (587-152): si sono distinti Jack Stephens (90), Oriol Romeu (90) e James Ward-Prowse (81). Per gli ospiti, Berge è stato il giocatore più preciso con 24 passaggi riusciti.



Che Adams è stato il giocatore che ha tirato di più per il Southampton: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Sheffield United è stato John Lundstram a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte, entrambe nello specchio della porta.

Nel Southampton, il difensore Jannik Vestergaard è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 15 totali). Il centrocampista Sander Berge è stato invece il più efficace nelle fila del Sheffield United con 9 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, J.Vestergaard, J.Stephens, K.Walker-Peters, R.Bertrand, S.Armstrong, O.Romeu, J.Ward-Prowse (Cap.), N.Redmond, D.Ings, C.Adams. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: Y.Valery, A.Gunn, K.Danso, J.Vokins, J.Bednarek, S.Long, M.Obafemi, W.Smallbone.

Cambi: W.Smallbone <-> S.Armstrong (30'), S.Long <-> C.Adams (85'), M.Obafemi <-> O.Romeu (91')



Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, J.Robinson, C.Basham, J.Egan, S.Berge, G.Baldock, E.Stevens, J.Fleck, J.Lundstram, B.Sharp (Cap.), O.McBurnie. All: Chris Wilder

A disposizione: O.Norwood, B.Osborn, S.Moore, P.Jagielka, L.Clarke, R.Zivkovic, Kieron Freeman, J.Rodwell.

Cambi: R.Zivkovic <-> O.McBurnie (51'), L.Clarke <-> B.Sharp (70'), O.Norwood <-> C.Basham (80')



Reti: 26' Lundstram (Sheffield United), 50' Adams (Southampton), 71' Adams (Southampton), 84' (R) Ings (Southampton).

Ammonizioni: E.Stevens



Stadio: St. Mary's Stadium

Arbitro: Peter Bankes