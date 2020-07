West Ham-Aston Villa 1-1

Il pareggio che consente ad entrambe le squadre di avanzare in classifica è arrivato nel finale di partita (al minuto 85). E' stato Andriy Yarmolenko a realizzare la rete del definitivo pareggio salvando da una sconfitta il West Ham contro il Aston Villa. Il match è terminato sul risultato di 1-1. La rincorsa di chi doveva inseguire nel punteggio era iniziata al 84' quando si era momentaneamente spezzato l'equilibrio di inizio gara. Poi come detto, Andriy Yarmolenko ha trovato il pertugio giusto portando in dote alla sua squadra un buon punto.



Dopo che l'incontro si è chiuso sul risultato di 0-0 nel primo tempo, il Aston Villa è riuscito a passare in vantaggio all'84° minuto grazie al gol di Jack Grealish, il West Ham è però riuscito a replicare pareggiando l'incontro un minuto dopo con Yarmolenko.

Poco impegnati entrambi i portieri: Pepe Reina (Aston Villa) non ha effettuato interventi degni di nota, mentre Lukasz Fabianski (West Ham) è stato chiamato in causa in 3 occasioni.



Per il Aston Villa l'assist è stato effettuato da John McGinn, mentre nel West Ham il passaggio decisivo per il gol è di Declan Rice.



Nonostante il pareggio il Aston Villa ha avuto il controllo del match nel numero di tiri totali (13-10) e nei calci d'angolo battuti (7-0). Mentre il West Ham ha dominato il possesso palla (62%).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (373-187): si sono distinti Rice (62), Mark Noble (53) e Ben Johnson (41). Per gli ospiti, Douglas Luiz è stato il giocatore più preciso con 26 passaggi riusciti.



Declan Rice nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il West Ham con 3 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Aston Villa è stato Jack Grealish a provarci con maggiore insistenza concludendo 4 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel West Ham, il centrocampista Tomas Soucek è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 15 totali). L'attaccante Mbwana Samatta è stato invece il più efficace nelle fila del Aston Villa con 7 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (9).





West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, A.Ogbonna, B.Johnson, I.Diop, R.Fredericks, J.Bowen, P.Fornals, T.Soucek, M.Noble (Cap.), D.Rice, M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: D.Randolph, M.Lanzini, Xande Silva, F.Balbuena, A.Yarmolenko, Felipe Anderson, J.Wilshere, C.Coventry, S.Haller.

Cambi: S.Haller <-> M.Antonio (45'), A.Yarmolenko <-> J.Bowen (45'), M.Lanzini <-> P.Fornals (67'), F.Pereira Gomes <-> M.Noble (87')



Aston Villa (4-1-4-1 ): Pepe Reina, F.Guilbert, M.Targett, E.Konsa Ngoyo, T.Mings, Douglas Luiz, Trézéguet, J.McGinn, C.Hourihane, J.Grealish (Cap.), M.Samatta. All: Dean Smith

A disposizione: A.El Ghazi, I.Vassilev, Ø.Nyland, Jota, N.Taylor, K.Davis, K.Hause, H.Lansbury, M.Nakamba.

Cambi: K.Davis <-> M.Samatta (68'), M.Nakamba <-> C.Hourihane (76'), K.Hause <-> F.Guilbert (76'), A.El Ghazi <-> M.Hassan (90')



Reti: 84' Grealish (Aston Villa), 85' Yarmolenko (West Ham).

Ammonizioni: M.Antonio, R.Fredericks, M.Samatta



Stadio: London Stadium

Arbitro: Michael Oliver