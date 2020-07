Primato negativo per il difensore brasiliano dell'Arsenal, che ha provocato cinque calci di rigore contro la squadra. L'ultimo nei novanta minuti finali di Premier in casa contro il Watford. Con David Luiz in campo i Gunners hanno subito gol in 13 occasioni su 14

Non una stagione memorabile, quella per David Luiz all’Arsenal. Il difensore brasiliano ha conseguito un insolito record: quello del maggior numero di rigori causati in una singola stagione di Premier League. Infatti, con quello procurato nell'ultima giornata contro il Watford è arrivato a quota 5. Un’altra statistica conferma la poca efficacia difensiva: con lui in campo, i Gunners hanno sempre subito gol tranne che in una sola occasione su 14 complessive.