L'Arsenal vince la 139^ edizione della FA Cup: a Wembley decide una doppietta di Aubameyang dopo il gol iniziale di Pulisic. Per l'Arsenal è il 14° titolo, il primo da allenatore per Mikel Arteta. Il Chelsea finisce in 9 per l'espulsione di Kovacic e l'infortunio di Pedro, uscito in barella dolorante a un braccio. Tutte le foto più belle della finale