A Stamford Bridge il big-match della seconda giornata di Premier. Lampard schiera Mount nel tridente con Havertz e Werner, nei Reds c'è Fabinho riadattato in difesa. Poco prima dell'intervallo Christensen travolge Mané lanciato a rete: rosso diretto dopo la revisione al Var, Blues in 10. Nella ripresa proprio Mané di testa segna il vantaggio e dopo 4' raddoppia su erroraccio di Kepa. Al 75' Jorginho su rigore potrebbe riaprirla ma Alisson para

Espulso Christensen (C) al 45'+1' Al 75' Alisson (L) para un rigore a Jorginho (C)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Djik, Robertson; Keita (64' Milner), Henderson (46' Thiago Alcantara), Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Christensen, Zouma, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho (79' Abraham), Kovacic (79' Barkley); Havertz (46' Tomori), Werner, Mount. All. Lampard

Blues contro Reds: reduci dai successi della prima giornata, Chelsea e Liverpool si affrontano per il big-match del secondo turno di campionato. Tridenti a confronto, con quello ormai classico di Klopp (Salah-Firmino-Mané) che affronta quello che il Chelsea ha costruito sul mercato, aggiungendo al promettente Mount i colpi milionari Havertz e Werner provenienti dalla Bundesliga. In difesa, Lampard aspetta ancora Thiago Silva (in tribuna), mentre Klopp deve riadattare Fabinho e schierarlo centrale con Van Dijk.



La partita in diretta

33' - Occasione Chelsea con Werner. La prima vera palla gol del match, con Werner che esce vincitore da un rimpallo fortuito con Fabinho e davanti alla porta cerca la precisione anziché la potenza, mandando di poco a lato.



45'+1' - Espulso Christensen, Chelsea in 10. Poco prima dell'intervallo, l'episodio che potrebbe cambiare la partita nella ripresa: fallo da ultimo uomo di Christensen, che travolge da dietro Mané lanciato a rete. L'arbitro in un primo momento ammonisce il difensore del Chelsea per poi mostrargli il rosso diretto dopo la revisione al Var.



46' - Dopo l'intervallo Lampard si tutela togliendo un attaccante (Havertz) per Tomori. Nel Liverpool invece esordio del nuovo acquisto Thiago Alcantara.

50' - GOL DEL LIVERPOOL. Dopo 5' in cui si è giocato solo nella metacampo difensiva del Chelsea arriva il vantaggio di Mané, di testa, su cross dalla destra.

54' - RADDOPPIO DEL LIVERPOOL. Ancora Mané, 4' dopo, stavolta su "assist" di Kepa, che gli consegna il pallone con un errore nel disimpegno.



75' - RIGORE CHELSEA: JORGINHO LO SBAGLIA. Werner si procura un rigore, Jorginho va sul dischetto e avrebbe l'occasione di riaprirla. Alisson però lo conosce bene, aspetta in piedi fino all'ultimo e non si fa beffare dal classico "saltello" di Jorginho, che alla fine apre il piatto destro, con Alisson che indovina l'angolo e para