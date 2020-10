Liverpool, Sadio Mané positivo al Covid-19

L'attaccante è positivo e mostra lievi sintomi. Il club con un comunicato: "E' in autoisolamento, nel complesso le condizioni sono buone". Lunedì ha giocato e segnato in Carabao Cup contro l'Arenal

Un positivo al coronavirus nella rosa del Liverpool. Si tratta di Sadio Mané: l'attaccante dei Reds, reduce dalla vittoria con gol lunedì (3-1) contro l'Arsenal in coppa di lega, presenta lievi sintomi ma lo stato di salute, fa sapere il club con un comunicato, è complessivamente buono. Il giocatore, così come Thiago Alcantara, si trova in autoisolamento.