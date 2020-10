Verso obbligo mascherina in tutta Italia. LIVE

Sindaco di Padova pronto a uso mascherine all'aperto

"Attenderò ancora qualche giorno per vedere se dal Governo o dalla Regione arriveranno le annunciate misure che regolano in maniera ancora più prudente l'uso della mascherina negli spazi aperti, passato questo tempo provvederò io ad assumere delle misure particolari per Padova con un'ordinanza del sindaco". Con queste parole il sindaco di Padova Sergio Giordani ha annunciato che sono in arrivo misure uguali a quelle adottate in Campania, Lazio, Basilicata e Piacenza. Obbligo di mascherina in città quindi, anche all'aperto per tutto l'arco delle 24 ore.