Non è stato un inizio di stagione facile per il Manchester United, ma all'interno del gruppo non sembra mancare il sorriso e la fiducia nei propri mezzi. Lo dimostra l'ultimo allenamento che ha scatenato scene di delirio tra i giocatori dei Red Devils. Il motivo? Un tunnel di Pogba a Rashford, durante un torello, che ha lasciato di sasso il n°10 inglese, scatenando poi l'ilarità tra i compagni di squadra