Il Leicester vola, 4-1 al Leeds e secondo posto

LEEDS-LEICESTER 1-4

2’ Barnes (Lei), 21’ Tielemans (Lei), 48’ Dallas (Lee), 76’ Vardy (Lei), 90+1’ rig. Tielemans

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas (dall’81’ Alioski); Klich; Costa, Shackleton (dal 46’ Poveda), Hernandez (dal 67’ Roberts), Harrison; Bamford. All. Marcelo Bielsa.

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Justin, Fofana, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Mendy, Thomas; Praet (dal 63’ Maddison), Barnes (dal 71’ Under); Vardy (dall’85’ Morgan). All. Brendan Rodgers.

Il Leicester risponde al Liverpool e tiene il passo, nel posticipo del lunedì sera che chiude la 7^ giornata di Premier League. La squadra di Brendan Rodgers vince sul campo del Leeds, ipotecando la partita già nel primo tempo. Dopo meno di due minuti, Barnes porta in vantaggio le Foxes. Il raddoppio è firmato al 21’ da Tielemans. Ad inizio ripresa prova a riaprirla Dallas per i padroni di casa, ma ad un quarto d’ora dal termine ristabilisce le distanze Jamie Vardy su assist dell’ex Roma Under. Nel recupero, calcio di rigore trasformato da Tielemans per il definitivo 1-4. Tre punti pesanti dunque, per il Leicester, che resta ad un punto dal Liverpool.