Si va verso il ritorno del pubblico negli stadi in Inghilterra dal prossimo 3 dicembre . Lo ha annunciato il Governo britannico, novità importante al termine del secondo lockdown nazionale fissato per il 2 dicembre. Sebbene a capienza ridotta, quindi, diversi impianti della Premier League potranno accogliere spettatori secondo il piano di riapertura degli impianti sportivi. È quanto ha stabilito il Ministero dello Sport britannico, quando il lockdown sarà sostituito con un sistema di chiusura territoriali basate su misure restrittive a seconda del tasso di contagio nelle singole aree.

Fino a 4mila tifosi nella Fascia 1

Si fa quindi riferimento a stadi presenti in diverse zone: quelli ubicati nella "Tier 1", ritenuti a basso rischio dal governo, potranno contenere fino a 4mila spettatori nel rispetto del distanziamento o la metà della loro capacità massima se l’impianto non supera le 8mila unità. Per quanto riguarda gli stadi nella "Tier 2", invece, il limite dei presenti è fissato a 2mila persone (o il 50% della capienza della struttura) al contrario degli impianti nella "Tier 3", quelli che presentano il rischio di contagio più elevato, che continueranno ad ospitare eventi a porte chiuse.