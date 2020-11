La Premier League torna in campo tra stasera, venerdì 27, e lunedì 30 novembre, con gli incontri validi per la 10^ giornata. Su Sky sarà possibile seguire in diretta tutte le 10 partite, anche in streaming su NOW TV. Inoltre, tutti gli incontri sono disponibili su Sky Go, anche in HD.

Turno caratterizzato dal super derby d’alta classifica tra il Chelsea e il Tottenham, in programma domenica allo Stamford Bridge di Londra. Diretta dalle ore 17.30 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. In classifica, “Spurs” in testa con 20 punti, 2 in più sui “Blues”. Stessi punti del Tottenham per i campioni in carica del Liverpool, che sabato andranno a far visita al Brighton. Graduatoria decisamente corta, con ben sei squadre racchiuse in soli 4 punti; fra queste anche il Leicester, quarto a quota 18 con il Chelsea, che sarà impegnato lunedì nel primo dei due posticipi, ospitando il Fulham.



Per tutti gli incontri sarà attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.