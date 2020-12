La FA Cup è una competizione storica quanto affascinante, che ogni anno regala puntualmente delle belle storie riguardanti piccoli club inglesi. Questa volta a far parlare di sé è il Marine FC, squadra di ottava serie che ha ottenuto il passaggio al terzo turno dove affronterà il Tottenham capolista in Premier League. Un piccolo club che dunque si ritroverà ad affrontare Harry Kane, Dele Alli, Heung-Min Son, Gareth Bale e tutti i campioni degli Spurs, oltre ovviamente a un grande allenatore come José Mourinho. Già il semplice fatto di giocare una partita così è un evento da festeggiare per tifosi e calciatori del Marine FC. Come? Con delle birre, che il portiere Bayleigh Passant è corso a comprare subito dopo la partita vinta per 1-0 con un gol all'ultimo minuto dei supplementari contro l'Havant and Waterlooville. Ha subito fatto il giro del web l'immagine del giocatore del numero 1 del Marine FC che ritorna dal market più vicino allo stadio con le birre, da stappare e bere insieme per brindare a questo straordinario traguardo.