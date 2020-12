19.350 casi su 182.100 tamponi, 785 decessi

Dpcm: confermato coprifuoco alle 22, con i negozi chiusi alle 21

Resta confermato il coprifuoco alle 22, anche nel periodo natalizio. Lo si apprende da fonti di governo, mentre è in corso il vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza sul nuovo Dpcm con le misure di contrasto al Covid. Il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 4 dicembre, dovrebbe anche confermare - come annunciato - l'apertura dei negozi fino alle 21, per provare a limitare gli assembramenti