Numeri da bomber per il capitano dei Rangers di Gerrard, che gioca da terzino: 16 gol e 11 assist in stagione. Tavernier ha timbrato sia nell'ultimo impegno di Europa League (su rigore contro lo Standard Liegi) che nella trasferta di Scottish Premiership con il Ross County, in cui ha propiziato due reti e ne ha segnata una

Steven Gerrard se lo coccola, è il fiore all'occhiello della sua squadra. Un terzino che colpisce più degli attaccanti ( Morelos e Roofe hanno 7 gol all'attivo) e che quando c'è da portare gol o assist non fa distinzione tra campionato e coppa (2 gol in questa Europa League, a cui vanno sommate le tre reti nei tre turni preliminari). L'interrogativo nasce spontaneo: è vero che il ragazzo è alla soglia dei 30 anni, ma quanto tempo resisterà ancora in Scozia prima che arrivi qualche richiesta da un club dei Top5 d'Europa? In Premier ci ha già giocato, ma uno così è inevitabile che attiri l'attenzione di campionati come la Bundes, la Liga, la Ligue1 o la stessa Serie A. Sempre che non decida di diventare una bandiera di Ibrox...

Chi è Tavernier, il terzino più prolifico d'Europa

James Tavernier, 29enne di Bradford, si forma nell'Academy del Leeds per poi passare al Newcastle. Proprio con i Magpies fa il suo debutto in Europa League, 3 presenze nel 2012/13 dopo aver girato l'Inghilterra in prestito. Il Wigan lo acquista nel 2014, ma resta soltanto una stagione. Nel 2015 inizia la sua esperienza in Scozia: con i Rangers trova il gol al debutto in una partita di Coppa di Lega scozzese, contro gli Hibernians.

Il 5 aprile del 2016 segna il gol decisivo contro il Dumbarton, che sancisce il ritorno dei Rangers in Scottish Premiership dopo 4 anni di inferno. Non è un caso se dal 2018 è capitano, nominato da Gerrard, che stravede per lui. Esempio per leadership e carisma. E al debutto in panchina della leggenda del Liverpool, Tavernier trova il gol, nel 2-0 ai macedoni dello Shkupi, match per accedere all'Europa League.

Nel 2019 Gerrard lo difende pubblicamente dopo aver sbagliato il terzo rigore di fila. Ma i numeri parlano per lui: 62 gol e 85 assist in 268 presenze con i Rangers. Devastante in questa stagione, 16 gol e 11 assist. Hakimi e Theo hanno un collega da tenere d'occhio...