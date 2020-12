Liverpool e Spurs frenano, il Leicester sale a -1

Mourinho e Klopp non allungano sul Chelsea e trovano due pari a Londra: gli Spurs si fermano in casa del Crystal Palace, il rigore di Salah evita la sconfitta ai Reds sul campo del Fulham. Vola invece il Southampton: 3-0 allo Sheffield. Nei posticipi l'Arsenal perde 1-0 in casa con il Burnley, mentre il Leicester batte 3-0 il Brighton

Si accorciano le distanze, in cima alla Premier League. Tottenham e Liverpool infatti non allungano sul Chelsea, sconfitto ieri dall’Everton. La squadra di Mourinho è stata agganciata nel finale di partita dal Crystal Palace, grazie alla rete di Schlupp che ha risposto a Kane. Ordine inverso invece per il Liverpool, che va sotto a Craven Cottage contro il Fulham ma poi trova il pari con Salah su rigore. Non smette di stupire il Southampton, che si mette a ridosso della vetta dopo il netto 3-0 rifilato allo Sheffield. Nei posticipi l'Arsenal perde 0-1 all'Emirates contro il Burnley e rimane 15° in classifica, mentre il Leicester vince 3-0 contro il Brighton e vola a -1 da Tottenham e Liverpool.



SOUTHAMPTON-SHEFFIELD UNITED 3-0 (highlights)

34’ Adams, 62’ Armstrong, 83’ Redmond

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu (dall’86’ Diallo), Walcott (dal 79’ Redmond); Ings, Adams (dall’84 N’Lundulu).

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Ramsdale; Basham (dal 70’ Mousset), Egan, Jagielka; Baldock, Berge, Ampadu, Fleck, Stevens; Sharp (dal 60’ Brewster), McBurnie (dal 48’ McGoldrick).