Diciotto positivi al Covid, tra giocatori e membri dello staff, nella settimana di Natale all'interno delle squadre partecipanti alla Premier League. Lo ha annunciato la federazione calcistica dopo il focolaio, di 5 unità, che ha colpito il Manchester City di Pep Guardiola il cui centro sportivo è stato chiuso. Il focolaio ha determinato il rinvio della partita contro l'Everton di Carlo Ancelotti in programma nella giornata di lunedì 28 dicembre. Dal 21 dicembre al 27 dicembre, 1.479 tesserati, tra giocatori e membri dello staff, sono stati sottoposti a test e tra questi sono stati individuati i 18 soggetti positivi che si trovano ora in isolamento e vi resteranno per un periodo di 10 giorni.

Covid, i precedenti risultati dei test

- Prima sessione: 31 agosto-6 settembre, 1.605 testati con 3 positività

- Seconda sessione: 7-13 settembre, 2.131 testati con 4 positività

- Terza sessione: 14-20 settembre – 1.574 testati con 3 positività

- Quarta sessione: 21-27 settembre – 1.595 testati con 10 positività

- Quinta sessione: 28 settembre-4 ottobre -1.587 testati con 9 positività

- Sesta sessione: 5-11 ottobre, 1.128 testati con 5 positività

- Settima sessione: 12-18 ottobre - 1.575 testati con 8 positività

- Ottava sessione: 19-25 ottobre - 1.609 testati, con 2 positività

- Nona sessione: 26 ottobre-1 novembre – 1.446 testati, con 4 positività

- Decima sessione: 2-8 novembre - 1.646 testati con 4 positività

- Undicesima sessione: 9-15 novembre - 1.207 testati con 16 positività

- Dodicesima sessione: 16-22 novembre – 1.530 testati con 8 positività

- Tredicesima sessione: 23-29 novembre – 1.381 testati, con 10 positività

- Quattordicesima sessione: 30 nov-6 dicembre – 1.483 testati, con 14 positività

- Quindicesima sessione: 7-13 dicembre – 1.549 testati, con sei positività

- Sedicesima sessione: 14-20 dicembre – 1.569 testati, con sette positività