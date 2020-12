Lamorgese: Fake news e le minacce inaccettabili all’infermiera dello Spallanzani

Il ministro ha poi aggiunto: “Tutti i cittadini e a maggior ragione i dipendenti pubblici che svolgono un servizio per la collettività, sono chiamati a dare il buon esempio per tutelare la propria salute e quella degli altri. Io lo farò quando sarà il mio turno. L'obbligatorieta vaccinale "per ora non è prevista". Serve "uno sforzo informativo capillare e paziente che deve far leva su dati scientifici per stroncare le tante fake news che circolano". Al momento "non ci sono particolari criticià anche se reputo inaccettabili le minacce di morte no vax indirizzate all'infermiera dello Spallanzani". Episodi simili "devono essere monitorati con attenzione e perseguiti con il massimo rigore".