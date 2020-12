José Mourinho ha avuto tanti pupilli nella sua carriera. Anche al Tottenham sembra averlo trovato ed è Sergio Reguilon, acquistato in estate dal Real Madrid (dopo l'ultima stagione in prestito al Siviglia) per 30 milioni di euro. A raccontare il loro rapporto speciale - i due sono stati già protagonisti dell'episodio del prosciutto vinto per scommessa dal difensore e pagato dal manager lusitano - è stato lo stesso terzino, sottolineando anche quanto lo Special One abbia influito nella scelta di trasferirsi agli Spurs. "Mi sto adattando poco a poco nel mio nuovo club - ha spiegato Reguilon ad As -. Sono stati anche mesi difficili a causa del Covid, perché non potevo avere la mia famiglia vicina. Ci sono tante motivazioni che mi hanno convinto a scegliere il Tottenham, come giocare di più e crescere vista la mia età, ma è stato importante anche Mou: ho sempre detto che avrei voluto essere allenato da lui. Mi ha chiamato più volte prima di prendere la decisione ed è stato un segnale importante. Tra di noi parliamo spagnolo, mentre col gruppo si parla inglese. Se è speciale come si dice? Vorrei che lo conoscesse come lo conosco io. Potrei raccontare mille aneddoti meravigliosi, ve ne dico uno: il giorno di Natale sapeva che ero da solo. Arriviamo all'allenamento alle 15 e c'è una scatola al mio posto. L'apro e dentro c'è un maialino arrosto, già cotto. Mi ha detto «So che sei solo a Natale, così non devi cucinare e mangerai bene». Sono pochi dettagli, è importante che un giocatore si senta trattato bene anche lontano dal campo. Quando deve essere duro, lo è come chiunque altro. Ma è una persona che si prende cura di tutti".