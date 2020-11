"Mi è costato molti soldi ma ho rispettato l'accordo" ha scritto lo Special One nella foto postata sulla propria pagina Instagram. Accanto a lui il terzino ex Real (che a Madrid non aveva mai conosciuto) e un jamón ibérico piuttosto costoso MOU L'INFLUENCER, COSÌ HA CONQUISTATO INSTAGRAM

Avrà a che fare con l'ultima partita vinta contro il Manchester City? Mourinho non lo ha voluto rivelare, ma ha incuriosito tutti su Instagram dove è ormai attivissimo dalla scorsa estate. Un tuffo a trecentosessanta gradi nella vita dello Special One, tra scatti del passato, vita privata e - soprattutto - quella professionale alla guida del Tottenham. Proprio l'ultima vittoria col Manchester City ha dato agli spurs la vetta della classifica (condivisa col Liverpool), e forse anche un regalo speciale al suo nuovo terzino, arrivato in estate dal Real Madrid per trenta milioni di euro.