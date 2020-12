2/15

PAUL SCHOLES. Della stessa generazione ha fatto parte il centrocampista che, a Manchester, ha giocato per tutta la sua carriera, ritirandosi nel 2013 proprio insieme a Sir Alex Ferguson. Con lui il debutto (con gol) il 24 settembre 1994, in una sconfitta a Ipswich, preludio di una stagione da protagonista e una seconda chiusa in doppia cifra. In totale sono state 710 le presenze con i Red Devils per il centrocampista dallo straordinario ordine tattico e tecnico, per 28 trofei complessivi