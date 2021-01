Crescono i casi di contagi da Covid-19 nel Fulham, per questo motivo la Premier ha deciso di rinviare anche la partita contro il Burnley in programma domenica alle 13. La decisione è arrivata circa 24 ore prima della sfida, con un comunicato diramato dalla stessa Lega inglese al termine di una riunione del Board. “Dopo il rinvio del match contro il Tottenham di mercoledì, i giocatori e i membri dello staff del Fulham sono stati sottoposti nuovamente a tampone e questa mattina è stato registrato un ulteriore aumento dei casi di positività al Covid-19”. E aggiungono: “Dopo la richiesta del Fulham di rinviate il match, il Board della Premier League ha preso in considerazione ulteriori consulenze mediche indipendenti e ha deciso di posticipare il match a causa delle circostanze eccezionali in corso nel club”. Con l’attenzione sempre alla “salute dei giocatori e dei membri dello staff, la Premier League e il Fulham concorderanno un ulteriore piano di azione per controllare l’epidemia e consentire al club di riprendere la propria stagione in modo sicuro”. I giocatori e i membri dello staff saranno ora sottoposti a nuovi test. “Con un basso numero di positivi nella maggior parte dei club, la Lega continua a confidare nei suoi protocolli anti Covid-19, totalmente supportati dal Governo, per giocare le partite così come previste in calendario. La Lega augura a chi ha il Covid-19 una sicura e veloce guarigione e riorganizzerà le due partite rinviate del Fulham al più presto possibile”.