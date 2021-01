Bufera Tottenham, in 3 a una maxi-festa di Natale

Lo Celso, Reguilon, Lamela e Lanzini si sono radunati per Natale a casa dell’ex centrocampista del Psg. "Non siamo contenti di questo comportamento, è stata una brutta sorpresa" ha commentato Mourinho IL TOTTENHAM BATTE IL LEEDS: HIGHLIGHTS Condividi:

Una festa di Natale a casa, in totale contrasto con tutte le restrizioni vigenti in Inghilterra: è il caso che vede coinvolti Lo Celso (che ha ospitato il party), Lamela, Reguilon e Lanzini con le rispettive famiglie, per un totale stimato di 18 persone. La foto è stata postata sui social da uno dei presenti alla festa e ha fatto subito il giro del web. L'evento si è tenuto negli scorsi giorni, Lanzini aveva postato in precedenza una foto con la sua famiglia ristretta nella stessa abitazione. Le riproduzioni dei titoli di Ligue 1 e Coppa di lega francese sullo sfondo hanno suggerito che si trattasse della casa di Lo Celso, che ha giocato nel Paris Saint-Germain. Sia il Tottenham che il West Ham hanno reso noto che condurranno un'indagine interna e presto prenderanno dei provvedimenti nei confronti dei giocatori coinvolti.

Le scuse di Lanzini vedi anche Son e Kane, Mou batte Bielsa: Tottenham-Leeds 3-0 "Voglio scusarmi per l'errore fatto a Natale e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. So che le persone hanno fatto sacrifici importanti per stare al sicuro e avrei dovuto offrire un esempio migliore" ha scritto Lanzini su Twitter. Ma questo non è l’unico caso: anche Fulham e Crystal Palace vogliono vederci chiaro sulla festa a cui hanno partecipato Mitrovic e Milivojevic di cui sono spuntate le immagini. Il tutto mentre la città di Londra è nel Tier 4, la zona di rischio più elevata che vieta la presenza in casa di altre persone al di fuori dei conviventi.