Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Paris Saint - Germain . Il club l’ha annunciato sui propri canali, dove ha fornito anche i dettagli dell’accordo: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'impegno con Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. L'argentino ha firmato un contratto col club fino a giugno 2022 con un'opzione per un'ulteriore stagione". Domenica dirigerà il primo allenamento della squadra dopo la sosta invernale. Si tratta di un ritorno, per Pochettino, che ha vestito la maglia dei parigini tra il 2001 e il 2003.

Il saluto di Pochettino

"Sono davvero felice e onorato di diventare l'allenatore del Psg. Vorrei ringraziare la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me. Come sapete, questo club ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho meravigliosi ricordi, specialmente dell'atmosfera unica del Parco dei Principi" sono le prime parole di Pochettino attraverso un comunicato ufficiale. "Ritorno oggi con molta ambizione e umilità e sono desideroso di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo. Questa squadra ha un fantastico potenziale e io col mio staff farò tutto il possibile per raggiungere il meglio per il Psg in ogni competizione. Faremo il massimo per dare alla nostra squadra l'identità di gioco combattiva e offensiva che i tifosi parigini hanno sempre amato" ha detto l’allenatore.