Il club di Birmingham costretto a chiudere d'urgenza il suo centro sportivo dopo aver registrato un "vasto numero di positivi" tra i suoi tesserati. In bilico la sfida di venerdì 8 gennaio in FA Cup contro il Liverpool: dialogo in corso per valutare se rinviare o meno la partita

C'è un altro club a rischio focolaio in Premier League : alla vigilia della sfida di Coppa d'Inghilterra contro il Liverpool , in programma venerdì 8 gennaio, l' Aston Villa è stato costretto a chiudere d'urgenza il suo centro sportivo dopo aver registrato un " vasto numero di positivi al coronavirus" tra i suoi tesserati. "Già i test effettuati nella giornata di lunedì - spiega il club di Birmingham - avevano costretto molti giocatori della prima squadra e dello staff tecnico all'autoisolamento, mettendo in forte dubbio la disputa dell'incontro di coppa". Dopo un secondo giro di tamponi svolti nella giornata di giovedì, è arrivata la decisione di chiudere la struttura di Bodymoor Heath.

Rinvio o no? Dialogo in corso con FA e Premier League

La decisione sull'eventuale rinvio della partita sarà presa allora in accordo fra club, federcalcio inglese e Premier League, come assicura la nota diffusa dall'Aston Villa. L'allenamento del giovedì è stato annullato mentre Football Association, Premier e Aston Villa, si legge in una comunicazione successiva, "stanno lavorando per cercare di garantire che la partita contro il Liverpool possa giocarsi come previsto a Villa Park". Nel terzo turno di Coppa d'Inghilterra c'è un'altra partita che non si giocherà a causa del Covid: è quella fra il Southampton e lo Shrewsbury, squadra di League One.