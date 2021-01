7/19

Sempre in doppia cifra per 11 stagioni di fila, il 2007-2008 è l’anno in cui vince tutto, con la doppietta Premier-Champions League. Vittoria in finale, ai rigori, contro il Chelsea per diventare campione d’Europa e poi anche il Mondiale per Club, in cui Rooney è miglior marcatore e miglior giocatore del torneo