Premier League, gli orari dei recuperi della 18^

Torna in campo la Premier League in diretta sui canali Sky Sport per i recuperi della 18^giornata che si svolgeranno tra il 19 e il 21 gennaio. Grandi sfide, che si apriranno con West Ham-West Bromwich e proseguiranno con Leicester-Chelsea. Padroni di casa che proveranno a portarsi momentaneamente in testa alla classifica, trovandosi al momento a soli 2 punti dalla capolista Manchester United. Formazione di Solskjaer che sarà chiamata a rispondere il giorno successivo, quando andrà a far visita al Fulham. Non prima però di aver visto il risultato di Manchester City-Aston Villa, con gli uomini di Guardiola impegnati alle ore 19. A chiudere la tre giorni di Premier sarà il Liverpool, che scenderà in campo giovedì alle ore 21 contro il Burnley. Non solo Premier però: recuperi anche in Scottish Premiership e turno infrasettimanale in Bundesliga. Calendario e orari di tutti i match trasmessi in diretta dai canali Sky Sport.