In Inghilterra weekend dedicato alla FA Cup, ma si gioca il recupero dell'11^ giornata tra Aston Villa e Newcastle: match in diretta questa sera su Sky Sport Football dalle 21. Fine settimana di Coppa di Lega in Scozia, con due partite in programma tra sabato e domenica: St. Johnstone-Hibernian e Livingston-St. Mirren

Tra oggi e domenica 24 gennaio, saranno 3 le partite di calcio estero in programma tra Inghilterra e Scozia in onda su Sky in diretta, anche in streaming su NOW TV. Weekend inglese dedicato alla FA Cup, di conseguenza la Premier League riposa, ma ne approfitta anche per mettere in scena un recupero, quello tra Aston Villa e Newcastle, valido per l’11^ giornata. Partita originariamente prevista per il 4 dicembre, ma rinviata a causa di un focolaio di Covid nel Newcastle, verrà recuperata sabato alle ore 21 e potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Football. In classifica, Aston Villa undicesimo con 26 punti, ma con ben tre match in meno, mentre il Newcastle occupa la quindicesima piazza a quota 19, con una partita in meno.

Dall’Inghilterra alla Scozia, dove nel fine settimana sono in programma le semifinali della Scottish League Betfred Cup, la Coppa di Lega scozzese. Entrambi i match, che designeranno le due finaliste che si contenderanno il trofeo, andranno in onda in diretta su Sky. Nel primo, saranno di fronte domani St. Johnstone e Hibernian, inizio ore 18.30 su Sky Sport Uno, mentre domenica, alle 17, sarà la volta di Livingston-St. Mirren, live su Sky Sport Arena