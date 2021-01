Il Liverpool vince e accorcia, impresa del Leeds

Dopo una sconfitta e un pareggio (quello contro il Wolverhampton, all’esordio di Tuchel in panchina) il Chelsea torna alla vittoria: battuto 2-0 il Burnley a Stamford Bridge grazie ai gol di capitan Azpilicueta (prima rete dell’era Tuchel) a fine primo tempo e dell’ex Fiorentina Marcos Alonso all'84'. Salgono a quota 33 punti i Blues, che riducono il distacco dalla zona Europa mentre il Burnley cade dopo due vittorie consecutive ma resta a 20 punti con otto di distanza dalla zona retrocessione. Impresa poi del Leeds del Loco Bielsa, che si impone 1-3 in casa del Leicester e sale a 29 punti in classifica. Al King Power Stadium è Barnes a portare in vantaggio gli ospiti al 13'. Due minuti e il Leeds pareggia con Dallas su invito di Bamford. Nel secondo tempo la squadra di Bielsa trova il gol del vantaggio al 71' con lo stesso Bamford, ben servito da Raphinha al limite dell'area lascia. Il tris arriva all'84': ancora Bamford a inventare e tap-in di Harrison per il 3-1. Leeds al dodicesimo posto mentre gli uomini di Rodgers restano a 39 punti e scendono invece in quarta posizione, superati da un Liverpool vincitore a Londra contro il West Ham per 3-1. Secondo successo consecutivo in campionato per la squadra di Klopp, che dopo aver sprecato tante occasioni nel primo tempo mette la freccia al 57' con Salah. L'egiziano si ripete al 68' mentre a chiudere la partita ci pensa Wijnaldum, al minuto 84. Inutile il centro di Dawson all'87 per gli Hammers. Reds oggi terzi in classifica con 40 punti, a una lunghezza dal Manchester United e a -4 dal City. A chiudere il programma del turno alle 20.15 la sfida tra Brighton e Tottenham.