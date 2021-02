Si è completato il quadro degli ottavi di finale di FA Cup: con le vittorie del Southampton contro il Wolverhampton e del Chelsea sul Barnsley ci sono i nomi delle 8 che accedono ai quarti, i cui abbinamenti sono già stati sorteggiati.

Sopra di due punti in classifica in campionato, i Saints che in Premier perdono da 5 partite di fila (ultima vittoria contro il Liverpool il 4 gennaio) hanno battuto i Wolves 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Ings, poco dopo l'intervallo, e da Armstrong, che l'ha chiusa al 90'.



Nell'altro match della serata, invece, il Chelsea ha faticato contro il Barnsley, club che occupa il tredicesimo posto in Championship (seconda serie inglese) e che non vince da 5 turni. Dopo più di un'ora sullo 0-0, l'ha sbloccata al 65' Tammy Abraham, schierato da Tuchel al centro di un tridente completato da Pulisic e Ziyech. Lo stesso Abraham, al 78', salva il risultato quando sulla linea di porta alza di testa un tiro di Sollbauer indirizzato in rete, con Kepa battuto.

Il sorteggio dei quarti di finale

Ecco quindi quali sono gli accoppiamenti dei quarti di finale di FA Cup dopo il sorteggio, con il Bournemouth unica squadra non di Premier ad approdarvi: