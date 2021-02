Mistero svelato, Carlo Ancelotti stava semplicemente sorseggiando un thé caldo. La cosa buffa è che lo facesse mentre il suo Everton segnava il gol del 5-4 contro il Tottenham di Mourinho, rete che sanciva la qualificazione dei Toffees ai quarti di FA Cup dopo una gara ricca di emozioni e ribaltamenti di risultato, chiusasi solo ai supplementari.



Un atteggiamento molto british, impossibile da non notare in quel frangente, con il resto della panchina attorno a lui che impazziva di gioia, e che ha fatto sorridere l’Inghilterra. Tanto da meritare una domanda mirata nella conferenza stampa post partita: “Che cosa stava bevendo?”, gli chiedono i giornalisti, e Carletto racconta: “Mi ero fatto portare un thé caldo perché faceva freddissimo e stavo congelando. L’esultanza ‘trattenuta’? Per due motivi: il primo è che avevo la tazza di thé caldo in mano, il secondo è che bisognava aspettare il check del Var per avere la certezza che il gol di Bernard fosse convalidato”.