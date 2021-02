Al City basta un gol di Sterling: 1-0 all'Arsenal

ARSENAL-MANCHESTER CITY 0-1

2' Sterling

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding (82' David Luiz), Mari, Tierney; Elneny (86' Ceballos), Xhaka; Saka, Odegaard (73' Lacazette), Pepe (73' Smith-Rowe); Aubameyang. All. Arteta

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, De Bruyne (63' Gabriel Jesus), Sterling. All. Guardiola

Ammoniti: Bernardo Silva (M), Zhaka (A), Cancelo (M), Bellerin (A)

L'allievo non riesce a superare il maestro e Pep Guardiola, battendo 1-0 l'Arsenal di Arteta, mantiene a 10 i punti di vantaggio nei confronti del Leicester. Formazione allenata da Rodgers che aveva mandato un segnale al City, vincendo la gara delle 15 sul campo dell'Aston Villa per 2-1, ma che è riuscita ad accorciare le distanze soltanto per un paio d'ore. City che controlla la gara sin dai primi minuti e sblocca al 2' grazie a Sterling, bravo a mettere in rete di testa un bel cross dalla destra di Mahrez. Ospiti che gestiscono il pallone per larghi tratti della gara, vanno più volte vicini al 2-0 e vengono impensieriti soltanto nel finale di primo tempo, con Pepe che va vicino al pareggio al minuto 44. Ripresa che segue la falsariga della prima frazione, con il City in controllo (ma che non riesce a chiudere il match) e Arsenal che crea davvero pochi pericoli alla porta difesa da Ederson. Ai ragazzi di Guardiola basta però così, vincono 1-0 e allungano ulteriormente sul Manchester United, in attesa della gara delle 20, con i Red Devils impegnati a Old Trafford contro il Newcastle.