Premier, pareggiano Southampton e Chelsea

Dopo la vittoria per 1-0 del Wolverhampton sul Leeds di venerdì sera, la 25^ giornata di Premier League continua con il pareggio tra Southampton e Chelsea: al St. Mary’s Stadium finisce infatti 1-1 tra Saints e Blues, grazie ai gol di Minamino per i padroni di casa e di Mount per gli ospiti. La squadra di Hasenhuttl, tredicesima in classifica, non vince quindi da 7 gare in campionato, mentre quella di Tuchel viene fermata dopo 4 successi consecutivi. Il Chelsea rimane comunque quarto in classifica a meno 3 da Leicester e Manchester United (che hanno una gara in meno). 0-0 invece tra Burnley e West Bromwich, che occupano rispettivamente quindicesimo e diciannovesimo posto in classifica.