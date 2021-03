Partiamo dalla pura cronaca. L'Arsenal che vince 2-1 in rimonta il derby del nord di Londra con il Tottenham e lo fa grazie al rigore conquistato e trasformato da Lacazette, lui che nelle previsioni della vigilia probabilmente non avrebbe giocato dall'inizio. Chissà come sarebbe andata, infatti, se al suo posto ci fosse stato Aubameyang , titolare designato per la sfida agli Spurs e poi escluso dall'11 iniziale per scelta di Mikel Arteta. Decisione tecnica? No disciplinare , come confermato dallo stesso manager dei Gunners: "Ho preso quella che pensavo fosse la decisione giusta - ha spiegato -. Le regole di comportamento sono la base su cui possiamo costruire qualcosa di sostenibile a medio e lungo termine. Ecco perché continuo a parlarne e ad agire di conseguenza. Pierre è un ragazzo eccezionale, uno dei più forti della squadra, il nostro capitano. Sono cose che succedono, andiamo avanti".

Aubameyang punito per il ritardo: colpa del traffico?

approfondimento

Lamela da impazzire, gol assurdo in rabona. VIDEO

Aubameyang - reduce da uno straordinario periodo di forma caratterizzato da 9 gol nelle ultime 12 gare - alla fine è rimasto in panchina tutta la partita ad osservare i compagni, celebrando insieme a loro sui social il successo contro gli uomini di Mourinho. Arteta ha preferito non confessare i motivi della punizione inflitta all'attaccante ("sono questioni che restano nello spogliatoio"), ma i principali media inglesi suggeriscono l'ipotesi dell'arrivo in ritardo al campo (non è la prima volta per il gabonese), come suggerito da un ex Gunners come Ljungberg. E a tal proposito un utente su Twitter ha provato a chiarire le ragioni del ritardo: intorno a mezzogiorno era ancora bloccato in mezzo al traffico di Londra. A testimoniarlo una foto scattata a quella che dovrebbe essere la Lamborghini del giocatore tra le strade della capitale londinese. "Se qualcuno si stesse chiedendo come mai Aubameyang è stato sanzionato per il ritardo nel match di oggi (ieri, ndr), eccolo bloccato nel traffico di Muswell Hill alle 12.04”.