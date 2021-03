Il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham, terminato 2-1 per i Gunners, è stato sbloccato da una rete follemente fantastica del 'Coco'. L'argentino ha riproposto un meraviglioso colpo del suo repertorio (aveva già segnato così in Europa League ma anche nelle giovanili del River) trovando un super gol di rabona. E come spesso succede, al genio si accompagna la sregolatezza: nel secondo tempo Erik è stato espulso per doppia ammonizione lasciando gli Spurs in dieci uomini

Non è bastato agli Spurs per vincere il derby con l'Arsenal, ma il gol di rabona segnato da Erik Lamela nella 28^ giornata di Premier League rimarrà nella memoria di tutti gli amanti del calcio. Un colpo da biliardo, delizioso, che conferma l'attitudine del 'Coco' a stupire tifosi e... gli stessi compagni di squadra. Se fate caso all'esultanza, fa sorridere l'immagine di Reguilon con le mani nei capelli come a dire: "Che cosa ha fatto questo?!". Ma la rabona - alla quale in questo caso si è aggiunto il tunnel a Thomas Partey - è un colpo che l'ex romanista ha nel suo repertorio, come dimostrato nel 2014 in Europa League: in quell'occasione la vittima (da fuori area!) fu l'Asteras Tripolis, avversario certamente meno blasonato dei Gunners ma in un palcoscenico europeo. Andando ancora più indietro nel tempo, è possibile ammirare un altro meraviglioso gol di rabona (addirittura in corsa!) di Lamela ai tempi del River Plate, nelle giovanili del club argentino che lo ha lanciato e da cui lo prelevò la Roma nel 2011.