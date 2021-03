Manchester City, 4 astrofisici per Guardiola

L'innovatore Pep Guardiola non si ferma. Entrano a far parte dello staff del Manchester City ( collaborando più in generale anche con i vari club del City Football Group) quattro astrofisici. Il loro compito, attraverso un tipo di tecnologia 3D che utilizza più telecamere, sarà quello di tracciare e monitorare ogni azione dei singoli giocatori, per migliorarne il rendimento. Un'analisi capillare e sempre più dettagliata di ogni dato. Per curare ogni tipo di particolare al meglio