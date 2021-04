L'allenatore del Chelsea rasserena il suo attaccante dopo il clamoroso errore a porta vuota in Germania-Macedonia: "Subisce troppe critiche, ma segna da quando ha cinque anni e sa perfettamente come si fa. Gli ho detto che deve pensare al gol come se fosse una donna: se non vuole venire a cena con te, non puoi forzarla. Magari tornerà" PREMIER: CLASSIFICA - RISULTATI Condividi:

Una stagione fin qui non indimenticabile per Timo Werner, che da quando è arrivato al Chelsea non è ancora riuscito a replicare le prestazioni delle ultime annate al Lipsia. Qualche gol fallito di troppo per l'attaccante tedesco, con i Blues e non solo. L'ultimo, clamoroso, è arrivato in uno dei match di qualificazione ai Mondiali 2022: nella gara tra Germania e Macedonia, terminata con lo storico 2-1 per Pandev e compagni, Werner si è infatti reso protagonista di un errore clamoroso a porta praticamente vuota. Diverse le critiche arrivate per il classe '96, che una volta tornato a Stamford Bridge è però stato difeso dal suo allenatore Thomas Tuchel.

Tuchel: "Il gol è come una donna" L'EPISODIO Errore a porta vuota, Werner diventa eroe macedone Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier contro il West Bromwich, l'allenatore del Chelsea ha caricato Werner che, dopo l'ultima seduta di con i compagni, era rimasto in campo ad allenarsi da solo alla ricerca del gol. "Credo sia facile puntare il dito contro Timo - ha detto Tuchel -, ma io non accetto questa cosa. Sono felice che sia tornato con noi perché ha subìto troppe critiche e qui è protetto. Questo ragazzo segna da quando ha cinque anni e non ha alcuni bisogno di allenamenti extra. Ieri voleva allenarsi ancora e io l'ho invitato a smettere. Gli ho detto: 'Non ne hai bisogno, il tuo corpo e la tua mente sanno come si segna un gol'". Poi la curiosa metafora. "Gli ho detto ancora: 'Se una donna non vuole venire a cena con te - ha proseguito Tuchel -, non devi fozarla. Puoi solo fare un passo indietro, poi forse ti chiamerà lei. I gol arriveranno'".