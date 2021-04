Dopo l'accelerazione della campagna vaccinale, in Inghilterra si guarda sempre di più con fiducia a un pronto ritorno alla normalità. Gli Spurs sono il primo club a lanciare la campagna abbonamenti per la prossima stagione: i rinnovi al via da lunedì 12 aprile. Prezzi congelati e possibilità di rimborso per la singola partita se il governo inglese dovesse fare marcia indietro sulla riapertura completa degli stadi FINALE DI COPPA DI LEGA, PORTE APERTE A 8000 TIFOSI A WEMBLEY Condividi:

Prime riaperture in Inghilterra dopo lo stato avanzato della campagna vaccinale contro il Covid-19. Oltre a ristoranti e negozi, anche il calcio inglese vivrà i primi esperimenti di riapertura degli stadi al pubblico. È stato infatti predisposto il ritorno dei tifosi allo stadio per il 17 maggio, con un tetto del 25% sulla capienza o un massimo di 10 mila presenze), ma in Premier League c'è chi guarda oltre. Il Tottenham ha infatti annunciato l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2021/22. Avrà il via lunedì 12 aprile e la prima fase sarà quella dedicata ai rinnovi: sarà aperta fino alle 17 del 3 giugno, data in cui saranno contattati invece i tifosi in lista di attesa.

"Lo stadio manca a tanti, voi mancate al club" approfondimento Bale: "Gli alieni esistono, ma li nascondono" "Mentre le restrizioni iniziano a diminuire e guardiamo avanti a un futuro più luminoso oltre la pandemia, il club aprirà i rinnovi degli abbonamenti per la stagione 2021/22 lunedì 12 aprile" è il messaggio di fiducia che il Tottenham sceglie per aprire il comunicato che annuncia l'apertura della campagna abbonamenti. Gli Spurs sono i primi nel calcio inglese a guardare già alla prossima stagione. "Tutti i possessori di abbonamento stagionale, compresi quelli che hanno differito i ticket per la stagione 2020/21 per motivi medici correlati al Covid-19 - informa la nota - saranno contattati via e-mail e sms quando i rinnovi saranno aperti con i dettagli su come rinnovare online. Durante questo periodo, tanti di voi ci hanno detto quanto vi sia mancato assistere ad una partita, compreso il viverla insieme agli altri tifosi: non vediamo l'ora di darvi il benvenuto di nuovo allo stadio".