Draghi: "Non ho dubbi sul raggiungimento del piano vaccinale"

"La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "La disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile permette di vaccinare chi ha più di 80 anni, in tutte le Regioni, e in parte chi ne ha più di 70". LE PAROLE DI DRAGHI