Premier League, calendario della 31^ giornata

Grande weekend di calcio inglese in diretta sui canali Sky Sport, nel quale spicca il big match di Londra tra Tottenham e Manchester United. Domenica alle ore 17.30, Mourinho affronta il suo passato e cerca punti importanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Formazione di Solskjaer, che invece proverà ad accorciare le distanze rispetto al Manchester City capolista, che nella sfida di sabato alle 13.30 cercherà di compiere un altro passo verso il titolo contro il Leeds. Interessante anche la sfida tra West Ham e Leicester, tra due squadre che puntano a un piazzamento europeo e sognano entrambe la qualificazione in Champions League. Tra le altre sfide anche uno dei tanti derby londinesi, quello tra Crystal Palace e Chelsea, con gli uomini di Tuchel che si vorranno confermare dopo la vittoria in Champions League. Ecco il programma completo della 31^giornata di Premier League, in diretta sui canali Sky Sport.