Il centrocampista francese ha parlato a Sky Sports del suo travagliato rapporto con il manager portoghese, rivelando cosa è cambiato con l'attuale allenatore: "Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a prima, lui non attacca i giocatori. Mourinho tratta i calciatori come se non esistessero più. Per un periodo andavamo d'accordo, poi non so nemmeno io cosa sia successo"

"Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a prima quando ad allenarci c'era Mourinho". Una vera e propria frecciata quella che Paul Pogba riserva all’ex allenatore del Manchester United. "Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per la sua rosa, ma non li metterebbe mai da parte come se se non esistessero più. Questa è la differenza tra Mourinho e Solskjaer. Forse i suoi metodi funzionano meglio perché è più vicino ai giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare e di trattare i giocatori, sei tu calciatore a doverti adattare. A volte non funziona, altre volte sì", le parole del centrocampista francese ai microfoni di Sky Sports. United che si è qualificato per la semifinale di Europa League dove affronterà la Roma ed è secondo in classifica in Premier: risultati importanti che confermano l’ottimo rapporto esistente tra il gruppo e lo stesso Solskjaer.