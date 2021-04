Reds beffati al 95', Werner trascina il Chelsea

Passo falso del Liverpool, che sciupa troppe occasioni e non va oltre l'1-1 in casa contro il Newcastle. Reds sesti in classifica, al quarto posto c'è il Chelsea, che grazie al gol di Werner si aggiudica il derby londinese contro il West Ham. Giornata importante per la famiglia Pozzo: il Watford con il successo contro il Millwall conquista la promozione in Premier

Subito una sorpresa, nel match che apre il sabato della 33^ giornata di Premier League: il Liverpool viene fermato in casa dal Newcastle, rallentando la propria corsa verso la Champions. La squadra di Klopp comincia bene andando a segno dopo appena 3 minuti con Salah, ma dopo 22 tiri (di cui 9 in porta) non riesce a mantenere il vantaggio. Quando sembra ormai fatta per i tre punti, infatti, incassa il gol del pareggio: annullata al 47' dalla Var per un mani la rete Newcastle, ma Willock non si arrende e al 5' di recupero centra il tiro che vale il pari. Il Liverpool sale così a 54 punti in classifica al 6° posto a -4 dal Chelsea, 4°, mentre i Magpies avanzano a 36 raccogliendo un punto fondamentale in chiave salvezza.